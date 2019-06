¿Hubo racismo hacia Camerún en la Copa Mundial Femenina de la FIFA?

Todo comenzó en el primer gol inglés, cuando la juez china Qin Liang marcó un tiro libre indirecto en el área camerunesa por pase de Yvonne Leuko a su guardameta Annette Ndom, quien tomó el balón usando las manos. Las africanas reclamaron que Leuko no tuvo intención de hacer un pase a su portera.

El segundo gol también incidió en lo psicológico para Camerún. Corría el cuarto minuto de tiempo de reposición del primer tiempo cuando Ellen White anotó partiendo de posición reglamentaria. Sin embargo, el gol había sido invalidado por offside de Toni Duggan, quien no participó en la jugada. Liang rectificó.

Un gol de la heroína camerunesa Ajara Nchout fue invalidado correctamente por un fuera de juego milimétrico de la asistidora Gabrielle Aboudi. No obstante, Nchout rompió en llanto ante su entrenador Alain Djeumfa, quien intentó calmarla y consolarla.

Cabe resaltar que hasta el momento no hay acusaciones directas de discriminación por parte de las jugadoras de Camerún. Las imagenes televisivas disponibles no muestran algún tipo de queja o actitud racista, ni por parte del cuerpo arbitral, ni por parte de las futbolistas rivales. Al final del partido, el seleccionador inglés Phill Neville no hizo comentarios sobre presunto racismo.