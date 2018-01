Hirving 'Chucky' Lozano, el 'diamante azteca' que deslumbra con el PSV

El 'Chucky' Lozano: "Es duro cambiar de país, pero mi familia me ayudó a estar bien"

El 'Chucky' Lozano: "Es duro cambiar de país, pero mi familia me ayudó a estar bien" Univision Deportes Network

Hirving Lozano se ha convertido en un estandarte para el fútbol mexicano, a sus 22 años la presión incrementa no sólo en el PSV, sino también en la Selección Mexicana, donde se le compara con la figura del ahora experimentado ‘Chicharito’ Hernández.



Un 'mar' de elogios: así perciben al 'Chucky' Lozano sus compañeros del PSV y los fans del Tri Univision Deportes Network 0 Compartir

De gira por Estados Unidos, en la Florida Cup, al mexicano le siguen por montones, es ya una estrella internacional que tiene el reconocimiento de la afición, pero ello no le ha movido los pies de la tierra.



publicidad

“La vida me ha dado muchas oportunidades y creo que las he aprovechado. Es duro cambiar de país, pero mi familia me ayudó a estar bien”, afirma ‘Chucky’ en referencia al exitoso paso que está teniendo en Holanda con el PSV.



Pregunta para ‘Chucky’ Lozano: ¿Es el fútbol inglés, o el español, el que más le seduce? Univision Deportes Network 0 Compartir

Sus compañeros de equipo solo tienen elogios para el exjugador de Pachuca, no solo como futbolista, sino también como ser humano. Pero los colores del PSV parece que ya no son suficientes, las ofertas están llegando de otras ligas importantes, como la Premier League, se habla que de que el Arsenal lo busca. Ruud van Nistelrooy y Phillip Cocu, estrellas pasadas del fútbol holandés y actualmente entrenadores de los ‘Granjeros’, en inferiores y primer equipo respectivamente, son conscientes de la calidad del mexicano y que su paso por los Países Bajos podría terminar pronto ante el interés de equipos ingleses.



Nostalgia: 'Chucky' Lozano recordó el primer gol de su carrera con Pachuca ante el América Univision Deportes Network 0 Compartir

Pero en la mente de Lozano solo está trascender en Europa: “Quiero seguir aprendiendo, seguir mejorando, seguir subiendo mi nivel de juego”.



'Chucky' Lozano: "En el Tri hay las ganas de enfrentarse a los grandes, a los mejores del mundo" Univision Deportes Network 0 Compartir

El PSV ha sido el trampolín que lo está dando a conocer en el viejo continente, pero es un Mundial el que lo podría convertir en una figura global y el ‘Chucky’ cree en él... y en México; confía en que el Tri es capaz de hacerle juego al campeón del mundo, Alemania, y de hacer un gran torneo mundialista.

“Los jugadores tienen las ganas de enfrentarse a los grandes. Tenemos la calidad, tenemos a jugadores muy importantes y hemos trabajado muy fuerte”, declara Lozano sobre la próxima Copa del Mundo de Rusia 2018.

El camino de Lozano aún tiene mucho por delante, por el momento solo queda disfrutar de uno de los jugadores más talentosos que tiene México en la actualidad.