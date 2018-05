¡Se vende!: Chivas estaría en venta al mejor postor

El Rebaño podría dejar de pertenecer a Jorge Vergara, pero por el momento no ha salido un comprador formal para quedarse con el equipo.

Luego de ganar la Liga de Campeones de la Concacaf y ganar un boleto para el Mundial de Clubes, todo parecía miel sobre hojuelas en Guadalajara, sin embargo, un par de semanas después el panorama es muy diferente. A la posible salida de Rodolfo Pizarro y de Alan Pulido del Rebaño y los reclamos de la afición, se sumaría la posible venta del equipo. De acuerdo a Paco Villa, nuestro comentarista en Univision Deportes, las Chivas estarían en venta.



“ Jorge Vergara no está destruyendo al proyecto Almeyda, Jorge Vergara está destruyendo el proyecto Jorge Vergara. Me he enterado que desde hace algunos meses el señor dueño de las Chivas del Guadalajara ha puesto en venta al equipo, pero pide demasiado dinero para que se lo compren y ni ha habido un inversionista que le meta tanto dinero”, afirmó Paco Villa en Contacto Deportivo.



Por el momento Jorge Vergara no ha dado declaraciones al respecto y en las redes sociales hay comentarios divididos al respecto, algunos apoyan su venta.

Vergara se hizo dueño de las Chivas en el 2002 y desde su gestión ha conseguido dos campeonatos de Liga, dos campeonatos de Copa, una Super Copa, una Liga de Campeones de la Concacaf, construyó el estadio Akron, vendió a jugadores como Chicharito y Salcido al extranjero y modernizó el logotipo de Chivas.