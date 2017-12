Guadalajara

Oswaldo Alanís no tiene equipo y el gremio se une para respaldarlo

Luego de que el zaguero central, Oswaldo Alanís, no fue traspasado en el último régimen de transferencias, y no ha llegado a un arreglo para extender su contrato, la directiva del Rebaño ya no lo considera, por lo que no entra en planes para el próximo torneo y por ello fue relegado a entrenar con el equipo de Segunda División.

Ante esta situación, la recién creada Asociación Mexicana de Futbolistas lanzó un comunicado en el que muestran su total apoyo hacia Alanís, pues el defensor, al no llegar a un acuerdo con el cuadro rojiblanco, podría quedarse sin jugar el primer semestre del 2018, pues sus opciones de emigrar son escasas.



Las posibilidades de Alanís para poder jugar en la Liga MX se reduce a dos equipos, Monterrey y Pachuca, ya que estos clubes por estar aún en actividad, debido a que este jueves disputarán la Final de la Copa MX, se prolongó su plazo para poder contratar jugadores del futbol mexicano.

La otra opción de Alanís es salir al extranjero, y aunque ha sido seleccionado nacional, es claro que el central tiene poco cartel para emigrar a Europa por lo que una de las alternativas más viables es jugar en la MLS, en donde militan otros mexicanos como los hermanos Dos Santos, así como Carlos Vela, que se incorpora para este 2018.



Desde varios frentes, Alanís ha recibido apoyo y sin duda esta situación podría agravarse y no se descarta que en caso de que no se llegue a un acuerdo entre club y jugador, la nueva asociación de futbolistas podría contemplar la posibilidad de huelga.



La molestia del gremio de jugadores se centra en la presión que estaría ejerciendo Chivas para cortarle las salidas a Alanís y éste tenga que firmar una extensión de contrato ventajosa para el club y perjudicando al futbolista quien buscaba un incremento a su salario y una estadía de varios años con los rojiblancos. Pero la institución tapatía sólo propuso renovar por seis meses y sin incremento en su sueldo.

Ante todo esto, la opinión pública responsabilizó al CEO de Chivas, José Luis Higuera, quien de inmediato, a través de sus redes sociales se sacudió de las acusaciones y aseguró que todas las decisiones en la institución tapatía son en común acuerdo y la última palabra la tiene el dueño Jorge Vergara.



