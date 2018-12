Sayonara, Chivas: El Mundial de Clubes FIFA ya es crisis para el fútbol mexicano

Era de esperarse que el Kashima Antlers exhibiera exactamente la misma competitividad durante 90 minutos , pero el Guadalajara prefirió jugar la segunda parte en modo automático. Los nipones no dieron ningún balón por perdido y vapulearon al representante de México.

Sin embargo, no se trata de un escenario nuevo: las actuaciones de América (2006, 2015, 2016), Cruz Azul (2014), Pachuca (2007, 2008, 2010, 2017) y Monterrey (2011, 2012, 2013) en el Mundial de Clubes de la FIFA han sido extremadamente vergonzosas.

No obstante, una buena preparación para tomar con seriedad este torneo FIFA no es prioridad. Recordemos que Chivas prescindió de los servicios de Rodolfo Pizarro y José Juan 'Gallito' Vázquez porque "no entraban en planes".