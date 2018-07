Facundo Espíndola, víctima de una tragedia que vuelve a devastar a la Argentina

" Facu era una persona divina, un loco lindo. Era un hermano que ya no me lo va a devolver nadie ", dijo Jorge Espíndola, familiar del portero Facundo Espíndola, asesinado en el bar Jack´s Home, al sitio Infobae .

La muerte del exarquero de River Plate y de Almagro ha conmocionado , no solo a la Argentina, sino a todo el mundo por la forma tan absurda en la que se dio. Además, por estar involucrados dos compañeros de profesión.

Facundo Espíndola apenas tenía 25 años de edad. No era precisamente un novato del fútbol, pero si lo era de la vida. La juventud, su inexperiencia y el calor de la fiesta lo llevó a responder una estúpida ofensa que jamás debió darse.

Arquero de profesión, Espíndola fue apuñalado por el también futbolista Nahuel Oviedo . En el fútbol, en lo más bello de este deporte, el gol siempre se genera luego de un ataque ofensivo, puramente deportivo, hacia la meta rival. Un delantero vs. un portero es la madre de las batallas que se debe dar en un terreno de juego, pero jamás fuera de una competencia limpia como lo es una competencia de fútbol.

Pero a Facundo Espíndola no le llegó la oportunidad para debutar como profesional hasta que defendió la camiseta de Almagro. Tristemente, el recuerdo de su último club como ser humano.

Al momento de su agresión, Espíndola se encontraba libre y en búsqueda de intentar una nueva opción como profesional. Estuvo cerca de jugar en el Perú con el club San Martín de Porres, sin embargo, según versiones periodísticas en Argentina, no consiguió dicho objetivo por un problema de cupo de extranjeros.

Ahora no habrá más oportunidades . No habrá más atajadas ni tampoco goles en contra. Su vida fue arrancada por culpa de otra persona que, cobardemente, le clavó un cuchillo en el pecho.

"Estamos hechos mierda a nivel familiar. No es justificable lo que se hizo. Es algo salvaje. Sea la discusión que sea, a mi hermano no me lo devuelve nadie", destacó Jorge, su hermano.