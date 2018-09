Exjugador de Pumas se une a Esqueda en el fútbol de la India

La I-League no es una liga top en el fútbol mundial, sin embargo, resulta atractiva para aquellos jugadores que buscan nuevos horizontes, así como la oportunidad de seguir viviendo de y para el balón.

El futbolista de la Ciudad de México no teme a los retos, ni profesionales ni culturales, así lo hizo saber en entrevista para el diario Esto. "Me quiero adaptar lo más rápido posible, en lugar de verlo como una barrera, es una gran oportunidad que me está haciendo un mejor jugador, y una mejor persona”.