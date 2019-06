DT de Bélgica: “Eden Hazard puede liderar cualquier proyecto”

"Eden es una persona de grupo que se compromete con lo que necesita el equipo", y "un talento que no se encuentra fácilmente", dijo Martínez, que alabó "la capacidad de desborde de uno contra uno y la inteligencia de encontrar los espacios" del jugador del Chelsea.



"Lo más sorprendente de Eden es su grado de influencia en cada partido. Es una persona muy consistente que no depende de altibajos, que no es emocional", comentó el técnico, a lo que añadió que "tiene tanta influencia en el grupo que no es difícil encontrarle una buena posición".