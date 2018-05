Estados Unidos

Team USA: cuando la juventud y la inexperiencia se juntan

Todavía no hemos visto los límites de la renovadísima selección nacional de Estados Unidos. Eso llegará cuando se midan con rivales de mayor nivel. El equipo venció a una débil Bolivia y buena parte de los aficionados sueñan con ver a estos críos haciendo cosas importantes para su país. Sin embargo, este equipo es tan joven como inexperto.

Un dato significativo es que solo dos de los convocados, el central Zimmerman y el arquero Bono, juegan en la MLS. Debe ser el único deporte en Estados Unidos en el que sus deportistas tienen que emigrar para triunfar o alcanzar el mérito de seleccionables. La Federación debería reflexionar sobre esto.



publicidad

Analizando por líneas podemos ver los puntos en los que deben mejorar.

La defensa

Arena apuesta por futbolistas fichados por grandes clubes de la Premier League. Eso sí, casi ninguno juega con ellos. La mayoría están cedidos a otros equipos menores en Europa. Incluso en esos clubes no juegan todo lo que deberían para adquirir experiencia. Tan sólo Villafaña (Santos Laguna) y Zimmerman (Los Ángeles FC) son fijos en sus clubes. El resto de la zaga es muy de corte inglés. La defensa mantiene una línea muy separada con el centro del campo y, aunque aguerrida y férrea, deben trabajar más sus apoyos con la medular, los desdobles, las diagonales y las inexistentes subidas de los laterales. Parecen la defensa del Arsenal de los 80 que lideraba el mítico Tony Adams, pero sin líder. El problema es que ese fútbol ya está añejo.

El Medio Campo

Quizá se trata de la línea que más evolución puede tener. Pulisic maneja bien el juego pero habrá que verle contra rivales de mayor entidad y perros de presa experimentados. El talentoso mediocampista del Borussia Dortmund sí está acumulando minutos en la competición alemana. Es algo lento y necesita mucha ayuda. Probablemente Arena debería plantearse recuperar a Bradley para que le enseñe cosas. La juventud es virtuosa pero combinada con la experiencia da sostenibilidad. Al futbolista, de tan sólo 19 años, le quedan aún 3 ó 4 años para conocer dónde están sus límites. A Weston McKennie, sin embargo, se le ve más suelto en el campo y con más rigor táctico y defensivo. Guarda el paralelismo con Pulisic en que ambos tienen 19 años y juega en la Bundesliga, sólo que Weston lo hace en el Schalke 04. El medio es robusto, seguro y tiene un enorme potencial. Ni Parks, Benfica; ni Green, cedido por el Stuttgart; parecen tener una evolución significativa. Y Weah tiene más marketing por el apellido que fútbol en sus botas.



La delantera

Josh Sargent es descarado, veloz y muestra unos destellos de calidad anacrónicos con sus 18 años de edad. Sin lugar a dudas, se trata del mejor del equipo. Este sí es un motivo real de esperanza para Estados Unidos. Novakovich, sin embargo, no está al nivel y técnicamente es un tronco. La ausencia de atacantes es un gran problema para este equipo. Weah hace las veces de interior pero no tiene demasiado gol y se siente más cómodo en la banda. Bruce Arena no tiene suficientes delanteros y deberá buscar en la MLS alguien experimentado para acompañar las evoluciones de Sargent.

Con todo, la agenda de los amistosos de Estados Unidos marcará su nivel. Irlanda, Francia y Brasil. Tras estos tres choques veremos si el equipo técnico sigue creyendo en la juventud frente a la experiencia. Ambas no existen todavía en este equipo.