¿Vuelve ante el Feyenoord? Van Bommel espera haber tocado el orgullo del ‘Chucky’ Lozano

El técnico Mark van Bommel comentó tras retirarlo del campo para el segundo tiempo del duelo frente al Herenveen: “No hizo lo que se le pidió”, a eso llegaron severas críticas de los medios de comunicación tildando al mexicano de individualista. Ahora de cara al duelo ante el Feyenoord, el estratega no quiso confirmar su once inicial, pero sí aclaró que Lozano va de arranque luego de haber tenido una plática en la que ambos se dijeron las cosas sin tapujos.

“Él entendió por qué sucedió eso. He hablado con él, pero ya ha sido cambiado varias veces, no sólo en los últimos dos juegos. Si juegas menos, puedes ser cambiado una vez. No es tan extraño. Tenemos once buenos jugadores en el campo y doce buenos jugadores en el banco. Por eso también podemos intercambiar. Veo lo que requiere un partido. En ese momento esa fue la elección correcta”, dijo luego de que Lozano fuera relevado cuando su equipo perdía 2-0 y en el segundo tiempo lograra el empate.