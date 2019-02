¡Sólo está detrás de Romario y Kezman! ‘Chucky’, números de miedo y actualidad de terror

A las figuras se les exige el más alto nivel bajo cualquier circunstancia, eso es algo que deberá asimilar con rapidez Hirving Lozano, quien se ha visto fuera de forma física y futbolística en los dos más recientes juegos del PSV, está siendo criticado y señalado, de poco importa que sea el tercer goleador histórico en sus primeros 50 partidos con el club o que sea el mejor promedio de la Eredivisie en combinación entre goles y asistencias… No, todo eso queda de lado.

Sólo Steven Berghuis del Feyenoord lo supera en cuanto a números brutos, pero no en el porcentaje. Es decir, Berghuis hizo 24 goles con 22 asistencias para un total de involucramiento de 46 anotaciones (por 44 de Lozano); sin embargo, la diferencia radica en que el holandés necesitó de 96 minutos y 48 segundos por cada uno de ellos, por lo que el ‘Chucky’ lo supera al requerir menos tiempo.

El técnico Mark van Bommel no se ha tentado el corazón a la hora de sustituirlo, en este último juego ya no salió del vestidor para el segundo tiempo. Así que algo deberá cambiar el ‘Chucky’ para seguir siendo un bastión, cuenta con números espectaculares, pero en la Eredivisie no le perdonan ni un instante de relajamiento.