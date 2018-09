El Real Madrid, con cinco jugadores, acapara el ‘Mejor Once’ de los premios The Best

Los futbolistas eligieron a los que consideran el ‘Mejor Once’ de los premios The Best, un galardón que para muchos vale doble ya que fueron sus propios colegas quienes han votado por ellos.

Así las cosas, el Real Madrid puso a cuatro jugadores en ese Mejor Once del Año de los premios The Best, además de a Cristiano Ronaldo, que figura por sus méritos como madridista en la temporada anterior. Cinco futbolistas de los que levantaron la Champions por tercer año consecutivo.