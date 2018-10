Duro mensaje de Isco a CR7: “No podemos llorar de alguien que no ha querido estar aquí”

Sobre esto último, el malagueño le dedicó unas duras palabras a CR7: "Se lleva hablando de eso toda la temporada. No podemos estar hablando de quien no está. Echo de menos a (Gareth) Bale, a (Dani) Carvajal cuando no están. Hay soluciones de sobra para hacer goles. No podemos llorar de alguien que no ha querido estar aquí", manifestó.