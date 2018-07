Cristiano Ronaldo 'se olvida' del Real Madrid y ya fue presentado con la Juventus

“He hecho una historia brillante en el Madrid, el club me ayudó en todo, pero ya ha terminado. No tengo que demostrar nada a nadie, me gustan los desafíos, no me gusta estar en un territorio cómodo. Después de hacer historia en el Manchester y en el Madrid, quiero hacer historia en la Juventus”, externó el portugués, quien recalcó que la decisión fue más sencilla de lo que aparentó la complicada transacción.