Cristiano Ronaldo es tentado por el PSG, le ofrece el mismo salario de Messi

El PSG comienza a soñar con Cristiano Ronaldo, el club parisino estaría dispuesto a darle al futbolista un salario de 45 millones de euros, mismo salario que gana Lionel Messi en el Barcelona. Originalmente se pensaba que el PSG soñaba con un tridente que involucraría a Neymar a Mbappé junto al portugués, sin embargo, los franceses entienden que en una posible negociación deberían dejar ir a la estrella brasileña.

No todo es sencillo, toda vez que el PSG afronta dos problemas, según reportes desde España. “Por un lado, el Madrid sí está por la labor de vender a su estrella, pero siempre y cuando sirva para abrirle la puerta de salida a Neymar rumbo al Bernabéu y abaratar su fichaje. Cristiano tiene una cláusula de 1,000 millones, pero el precio que está dispuesto a pagar el PSG no superaría los 150. El otro problema para que el club francés pueda fichar a Cristiano es la investigación a la que está sometido por el Comité de Control Financiero de la UEFA a raíz de un posible dopaje financiero en sus contratos de patrocinio”, asegura el diario AS.



Hasta el momento Cristiano Ronaldo ha mantenido el hermetismo sobre su futuro, aunque los clubes europeos han despertado su apetito luego de las declaraciones vertidas en la final de la Champions League.