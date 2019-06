Para Jesús Gallardo primero es el Tri y Rayados, después Europa

El lateral de la selección mexicana manifestó que si bien le gustaría emigrar al balompié español, tiene muy claro que por el momento solo debe pasar por su cabeza la Copa Oro y Monterrey, aunque no niega sus intenciones de algún día jugar en un equipo de esa categoría.

“Estoy consciente de que estoy en Rayados, la gente me quiere mucho y yo a ellos, trato de concentrarme en eso y luego pensar en Europa. Me siento muy contento de estar en la selección, de representa en mi país, llevo ya tres años estando acá y me llena de orgullo”, dijo en entrevista.