Panamá le pasó por encima a Trinidad y Tobago con un 2-0 que pudo ser goleada

Panamá se dio vuelo con un fútbol vistoso y dominante durante su victoria de 2-0 sobre Trinidad y Tobago , que pudo acabar en goleada de no ser por el arquero Marvin Phillip , y con ello arrancó con tres puntos su andar en la Copa Oro 2019 en el Allianz Field de Minnesota.

Panamá intentó por medio de disparos de media distancia de Escobar y Quintero pero la más cercana salió de la pierna diestra de Bárcenas que se fue apenas a un costado del arco. Trinidad no sabía cómo replegarse y tenía muchas dificultades para salir jugando, optando por reventar.

El conjunto canalero dominó a placer las acciones y siguió agobiando la cabaña de Phillip que tuvo una tarje agitada en Saint Paul. Quintero no paró de buscar pero la fortuna parecía estar con los de rojo y negro.

Fue hasta el segundo tiempo que llegó la recompensa al acecho panameño aunque la anticipó la polémica de un penal no marcado sobre José Fajardo , jaloneado hasta caer en el área. En la jugada inmediata cayó el gol y la fiesta en las tribunas para la afición de la Marea Roja .

Al minuto 53, Bárcenas cambió de ritmo y metió un pase filtrado para Armando Cooper para que hiciera al 1-0 no sin antes sacar al arquero para definir con la cabaña abierta. El gol canalero no cambió el script y los dirigidos por Julio Dely Valdés no cesaron de buscar la portería rival.