Ni Usain Bolt pudo convencer a León Bailey la perla de Jamaica para Copa Oro

En entrevista para el The New York Times, Bailey dijo sentirse “100 por ciento jamaiquino.” Sin embargo, ha rechazado varios llamados para jugar con los Reggae Boyz, y en su país son muchos quienes están perdiéndole la paciencia.

Trascendió que su compatriota Usain Bolt intentó convencerlo y Bailey también le dijo que no. Ambos son amigos.

“Pedí que llamaran a mi hermano,” señaló Bailey, “porque necesito jugadores que me entiendan sobre el césped. No pueden esperar que venga y me adapte a un sistema desconocido con jugadores desconocidos. Yo soy un ganador.”