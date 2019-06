Sobre los ausentes, Memo Ochoa recordó: “El premio de la selección no llega todos los días”

Ilusionado como si se tratara de su primera convocatoria y con el compromiso a tope más allá de tener varios veranos en los que el descanso no ha sido parte de su agenda, Guillermo Ochoa recordó que estar considerado para la selección mexicana no es tema fácil como muchos lo pudieran ver.

Cuestionado sobre la decisión de algunos jugadores mexicanos de no estar más con el Tri , el portero mexicano sentenció que la carrera de un futbolista pasa más rápido de lo que algunos piensan y cuando se quiere recuperar el tiempo, simplemente ya no hay forma.

“La vida de futbolista va muy rápido, no te da tiempo de ver lo que has hecho, lo que has pasado y el premio de la selección no llega todos los días, no todos tienen a oportunidad de jugar, de estar en un Mundial. Hay que ir cumpliendo las metas verano tras verano para poder llegar y para mi cada verano es un gusto estar con la selección, he aprendido mucho.