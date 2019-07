Martino despertó al gigante: ¡México, campeón de la Copa Oro!

Raúl Jiménez abanicó en dos; la puntería hoy no estuvo fina, pero el nueve del Tri no solo es artillero, hace las veces de poste, cubre el balón y también asiste.

Desde la banda derecha apareció Pizarro para asistir a Jiménez , quien fintó una media vuelta, puso una asistencia de lujo con un taconazo y que Jonathan dos Santos no desaprovechó para poner poner el definitivo 1-0 que hizo explotar el Soldier Field .

El México más nervioso e impreciso de la Copa Oro salió a relucir en el momento menos indicado. El Tri del ' Tata' Martino no había sufrido tanto como en los primeros 10 minutos ante Estados Unidos y por suerte no se fue muy rápido abajo en el marcador.

Los equipos no habían terminado de acomodarse en el terreno de juego cuando llegó el primer descuido de la zaga Tricolor que dejó a Pulisic mano a mano con Ochoa, quien salvó de gran forma el arco mexicano.

Instantes después fue Altidore quien la echó afuera de forma increíble y luego Arriola no supo aprovechar una pésima comunicación entre Salcedo, Moreno y Ochoa que dejó un balón a la deriva en el área.

México intentó con un disparo de Guardado que pasó cerca pero la ofensiva no terminó de conectar, pues el escaso peligro que infundieron en la cabaña de Steffen fue más por disparos del capitán y Dos Santos que por jugadas elaboradas.

A ello habría que sumarle que Gallardo y 'Chaka' no salieron finos en los centro y al menos un par de veces mandaron el balón a la tribuna.

Raúl Jiménez tuvo dos pelotas a modo para sacar disparos de media vuelta pero no estuvo fino y en ambas abanicó… en el momento menos oportuno, aunque en la tercera no falló y no porque concretara.