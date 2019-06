Martinica, la selección que hace crowdfunding para estar en la Copa Oro

No, el futbol no es como lo miramos en HD. Hay sitios donde casi tienes que pagar por jugar y donde muchos están dispuestos a hacerlo, como en Martinica.

Samuel responde: “porque no somos un afiliado de la FIFA y eso significa que no tenemos recursos como otras islas o territorios, entonces tenemos que financiarnos como podemos, hay dinero público, privado y por eso pedimos la ayuda”.

No es fácil mirar a Martinica por Internet. Incluso con herramientas como Google Maps es complicado acceder a sus calles o estadios. Lo que sí se mira es que los atardeceres son espectaculares, hay muchos arcoíris, el mar es un espejo cristalino y de muchos azules y también el calor puede ser un infierno. Las reseñas de los turistas dicen que le temen mucho a los huracanes y cómo no si es un pequeño punto en el mar y si un día los dejamos de mirar capaz el agua hace de las suyas y los devora por completo.

El futbol en Martinica no es nuevo, hay clubes que se fundaron en 1903. Y desde hace al menos un año y medio la Federación Martinica de Futbol ha emprendido la búsqueda de jugadores en todos los territorios franceses y no es sencillo que acepten, recientemente el gerente general de la federación Frédéric Piquionne dijo al diario L’Equipe que “muchos jugadores jóvenes tienen esperanzas de jugar para Francia entonces prefieren declinar la invitación con nosotros, en otros casos los clubes no los prestan porque dicen que no tienen garantías y que Martinica no es una selección reconocida de la FIFA”.