Hora de inicio y cómo ver el partido Panamá vs Estados Unidos de la Copa Oro 2019

Ver Aquí En Vivo Panamá vs Estados Unidos

• Ficha del juego Panamá vs Estados Unidos. • Torneo: Copa Oro 2019 • Fecha: miércoles 26 de junio. • Hora de inicio: 9:00 p.m. ET. • Estadio: Children's Mercy Park, Kansas City. • Canal de TV: Univision Deportes, Univision TDN. • Streaming en vivo : Univision Deportes.

" Me gusta mucho Panamá , realmente. Han estado haciendo un gran trabajo. Me gusta su estado de forma en defensa, su tenacidad. Hicieron un gran partido ante Trinidad y Tobago, creo que forman un buen grupo (...) Son un equipo fuerte", dijo el seleccionador estadounidense Gregg Berhalter .



Sin embargo, Berhalter no se fía y no hará modificaciones en un once titular fijo desde el comienzo del torneo con el estelar Christian Pulisic, el artillero Gyasi Zardes, el centrocampista Michael Bradley y los volantes Tyler Boyd y Paul Arriola como principales referentes.