Gerardo Martino sobre Hirving Lozano: "No debería tener ningún inconveniente para jugar la Copa Oro"

La lesión de Hirving Lozano no preocupa de más a Gerardo Martino. Él tiene considerado al delantero del PSV para la Copa Oro, siempre y cuando no ponga en riesgo su salud.

"Tiene una lesión no tan grave como parecía ser cuando uno veía la jugada. Está claro que el PSV lo iba a descartar, porque quedan pocas fechas; ante el grado de la lesión se sabía que no iba a poder jugar. De la misma manera me adelanto, aunque está con los médicos, pero creo que no debería tener ningún inconveniente para jugar la Copa Oro", mencionó el estratega durante la conferencia de prensa en Atlanta.