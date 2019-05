Gerardo Martino da a conocer por qué no convocó a Carlos Vela

Martino indicó que la decisión de Vela de no asistir al llamado con México no es una cuestión de momento, es una decisión de vida , por lo que parece Carlos no volverá a vestir los colores de la Selección Mexicana.

“Hay que analizar diferentes cuestiones. Los jugadores están en todo su derecho de venir o no, Carlos manifestó su idea de no venir y no lo entiendo como una decisión de momento, la entiendo como una decisión de vida el hecho de prescindir de la posibilidad de no venir con su selección”, comentó.