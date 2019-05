Carlos Vela por fin habló de su negativa por ir al Tri en Copa Oro

Carlos Vela, atacante de Los Angeles FC, expuso los motivos por los que optó por no integrar la convocatoria de Gerardo Martino con la Selección Mexicana para jugar la Copa Oro 2019 y, de hecho, dejó entrever que la decisión de no vestir la playera verde podría ser definitiva; sin embargo, nunca cerró la puerta al “Tata”.

"Yo hablé con el 'Tata', tuvimos una larga conversación y fueron dos cosas fundamentales: La primera es temas familiares donde yo tengo mis prioridades, pero es uno de mis factores importantes. Otra es que he tenido mis procesos, mis oportunidades, y tampoco pasó nada con Carlos Vela. Hay que darle oportunidad a jóvenes que lleguen al Mundial , yo ahí voy a tener 34 años, y no hay ningún problema".

‘No pido que me entiendan’: Vela

No es la primera ocasión en la que Carlos Vela se niega a asistir a la Selección, y si bien el atacante ex de la Real Sociedad es consciente de que no puede ser popular lo que decida, es consciente de las repercusiones.