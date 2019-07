¡A despertar al gigante! El Tri va por la Final ante la ‘cenicienta’ Haití

El reto no es menor. El apuro y el drama con el que México derrotó a Costa Rica dejó secuelas en los 120 minutos que su equipo debió jugar para superar el escollo y encima la historia dicta que desde hace 12 años, la Semifinal no es un obstáculo fácil para el Tri, pues desde el 2007 no logra avanzar a la Final si no es por penales o tiempo extra.