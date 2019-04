Guadalupe Clemente, el niño con sangre 100% americanista

El nacido en León, Guanajuato tiene sangre azulcrema, pese a no ser oriundo de la Ciudad de México. Su formación como jugador profesional radica en Coapa. Desde el Apertura 2017 es parte del Nido. Comenzó en la Sub 17; para el siguiente torneo jugó en la Liga Premier a lo largo de siete cotejos y compartió participación con la Sub 20 (dos partidos). Pronto se estrenó como goleador, aunque solo logró un tanto alo largo del certamen de la Segunda División. Ahí comenzó a escribir su historia.