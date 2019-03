Ibargüen: "Tenemos un título más, ahí se los dejamos para que puedan alcanzarnos"

El Súper Clásico entre América y Chivas tendrá un nuevo enfrentamiento este miércoles cuando se midan en el partido de la ida por los Cuartos de Final de la Copa MX en el estadio Azteca y en el que Andrés Ibargüen le recordó al Rebaño que las Águilas tienen un título más. “Lo que llevo aquí no he visto que Chivas no haya ganado, no creo que sea la casa de ellos (referencia al Azteca). A parte, ahí se ve que nosotros tenemos un titulito más, ahí se los dejamos para que puedan alcanzarnos”, dijo el colombiano. Los dirigidos por Miguel Herrera marchan en el quinto lugar de la clasificación en la Liga MX mientras que Chivas es octavos. “Tenemos que asumir el papel de protagonistas, sabemos que los equipos se están viniendo a encerrar en el Azteca, sabiendo que con un empate se pueden ir contentos. Nosotros tenemos que ir asumiendo el papel de protagonista, hemos tenido un poco de mala suerte en el último cuarto de cancha, no hemos tomado las mejores decisiones, pero estamos trabajando para eso y esperamos mañana poderlo ratificar”, soltó con relación a la propuesta que se verá de los de Coapa en el terreno de juego. Por los Octavos de Final, las Águilas vienen de dejar en el camino a Pachuca y Chivas eliminó al Atlético San Luis. “Nosotros siempre sabemos que tenemos que asumir el papel, independientemente de lo que venga a hacer el rival, nosotros tenemos que tratar de arrollarlo, de demostrar la jerarquía y mostrarle qué es el América”, expuso el mediocampista. Finalmente, Andrés Ibargüen habló de lo centrado que está el plantel en repetir los pasos que lo llevaron a conseguir la decimotercera Liga, ahora en la Copa. “Nosotros llegamos mejor, se ve en la tabla de la liga. Por ahí, hemos tenido un bachecito que no creo que nos debe de asustar, solamente de tener los pies sobre la tierra, saber que no basta con lo que ya ganamos, que fue el título del año pasado, tenemos que pensar en lo que es este año, asumirlo de tal forma y empezar a estar en la parte de arriba y tener el protagonismo que hemos tenido en torneos anteriores”, cerró.