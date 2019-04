Bruno Marioni aceptó que agredió a un aficionado tras derrota de Pumas

"Voy a hacer un breve comentario: en el camino a la conferencia de prensa, los entrenadores tenemos que pasar por en medio de la tribuna, lamentablemente se dio una agresión de algunos aficionados a la cual respondí. No voy a justificarme el haber devuelto a la afición. Pido disculpas al aficionado que me agredió, me pegó una patada, pero me parece que está expuesto el entrenador al tener que pasar por en medio de la gente.