Respira México: Suecia descartó oficialmente a Zlatan Ibrahimovic para el Mundial

Zlatan Ibrahimovic es de esos jugadores que el aficionado de fútbol disfruta de ver en una Copa del Mundo, salvo que le toque como rival. Y eso es precisamente lo que sucedía con los mexicanos. Pero tranquilos porque desde la Asociación Sueca acaban de hacer oficial que 'Ibra' no irá a la Copa del Mundo, al menos como jugador.

"Hablé con Zlatan. Me comunicó que no ha cambiado de idea respecto a la selección. Su 'no' sigue vigente", declaró el máximo responsable de la selección sueca, Lars Richt, a través de un comunicado oficial. Y con esto le puso el punto final a una novela que viene desde hace meses, cuando Suecia consiguió el pasaje para la fiesta grande en Rusia.



Una novela impulsada por el mismo Zlatan, quien coqueteó con la idea y abrió no solo un debate nacional en su país, sino una polémica mundial. Aunque renunció a la selección en el 2016, se ve que a Zlatan le había picado el bichito mundialista. Incluso bromeó en el programa de Jimmy Kimmel afirmando, bien a su estilo, que un Mundial sin él no era un Mundial.

Hace unos días, sin embargo, el técnico del equipo, Jan Andersson, había manifestado que no tenía al delantero del LA Galaxy entre los 23 de la lista que dará a conocer el 15 de mayo. Pero la esperanza, casi un capricho del mundo futbolero, seguía abierta. Hasta ahora.

Aunque ya ande por los 36 años, las pinceladas de talento de 'Ibra' son únicas, como viene demostrando en la MLS. Y muchos amantes del fútbol se conformarían con esos chispazos con tal de verlo una vez más en un Mundial. Claro que, para todos los mexicanos, desde los jugadores hasta los simpatizantes, y pasando por Osorio, es preferible disfrutarlo cuando les haga estragos a otros, como en la MLS...