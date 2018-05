Mohamed Salah se pierde el debut de Egipto en el Mundial

Mohamed Salah estaría fuera de actividad en um periodo de tres o cuatro semanas y de esa forma se perdería el debut del Mundial ante Uruguay y probablemente ante Rusia. Así lo confirmó el fisioterapeuta del Liverpool, Ruben Pons,

“En principio será de tres a cuatro semanas, pero vamos a tratar de reducir esos plazos, ese es el gran objetivo", apuntó el fisioterapeuta.

El debut de la selección de Egipto se presentará el 15 de junio ante los charrúas y el referente de la selección africana se muestra impaciente por su regreso.

"Una vez que supimos la lesión, planeamos el tratamiento, él está triste por lo que pasó, pero está totalmente centrado en la recuperación y ver cuando puede estar listo", añadió Ruben Pons.



Ruben Pons, es el encargado en la rehabilitación de los jugadores del conjunto inglés, asumió que la lesión era relevante por la forma en que Salah se quejó al instante de la caída.

"Sabíamos que era algo grave tan pronto como [Salah] cayó en el suelo porque nunca se queja, teníamos miedo de lo peor", asumió Pons.

Asimismo, señaló que el jugador africano estuvo impaciente durante la final de la UEFA Champions League tras abandonar el encuentro por la lesión antes de finalizar la primera parte.

"Estábamos en el campo hasta el descanso, él estaba devastado. Traté de transmitir la calma, le dije que no se podía hacer nada y no tenía que preocuparse demasiado. Era hora de buscar soluciones y de no arrepentirnos porque las cosas no funcionaban”, fueron las palabras del fisioterapeuta para el diario español Marca.



Egipto reaparecerá en una Copa del Mundo por primera vez desde 1990. Han pasado 28 años y justo cuando los africanos habían encontrado en Mohamed Salah, como su referente, no podrán contar con él.

Mientras se enfoca en su rehabilitación en España, su selección disputará dos juegos amistosos ante Colombia (1 de junio) y Bélgica (6 de jumio). De este modo, Salah, podría ver acción en el segundo encuentro del grupo o bien, en el juego ante Arabia Saudita el día 25 de junio y este sería el último cotejo correspondiente a la fase de grupos.