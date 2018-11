¡Suspendido! El River-Boca no se jugó por incidentes violentos

Luego de los incidentes violentos en los que el camión de Boca Juniors fue agredido por aficionados de River Plate, las autoridades de Conmebol decidieron suspender la final de vuelta que se debía jugar a las 15 horas ET.

En principio el juego se aplazó para las 16 horas ET, después para las 17:15 ET hasta que alrededor de las 17:30 ET el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, hizo el anuncio de la suspensión.