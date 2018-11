Presidente de Boca: "Hicimos una presentación y esperemos que la Conmebol revise y nos conteste"

Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors, habló hoy sobre su pedido de aplazar por segunda vez la gran final de la Copa Libertadores ante River Plate, dejando en claro que debido al ataque que sufrió ayer el autobús donde viajaban los futbolistas y cuerpo técnico su equipo no estaba en condiciones de jugar hoy.

"Me pone triste por la gente y realmente teníamos jugadores que no estaban en condiciones para jugar. Presentamos la transcripción exacta de lo que pasó", manifestó Angelici a los medios en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado con el entrenador de los ‘xeneizes’, Guillermo Barros Schelotto.

"Nosotros nos debemos al hincha de Boca, y sé lo que sienten los hinchas con respecto al 2015. Tengo que privar lo que yo pienso, y me debo al socio. Hicimos una presentación y esperemos que la Conmebol revise y nos conteste el expediente", dijo al respecto Angelici.

Finalmente, sobre su reclamo de hoy, dijo: "Anoche me reuní con los abogados del club y ordené que a la mañana me trajeran un borrador de un escrito. Lo leí e hice la presentación por mail y también me apersoné al hotel donde está la Conmebol con la denuncia de lo que nos pasó. El hincha de Boca tiene recientes las cosas que nos han pasado. Yo sigo sosteniendo que los partidos se ganan y se pierden en la cancha, pero también tengo la responsabilidad de ser el presidente del club. Quiero que Conmebol revise y conteste el expediente. Este martes asistiré a la reunión con la intención de que el tribunal nos dé una respuesta formal".