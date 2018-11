Pablo Pérez avisa que no jugará en un Estadio (Monumental) donde puede morir

"No puedo ir a una cancha donde no me brindan seguridad. ¿Qué pasaba si jugábamos y ganábamos? ¿Quién me saca de ahí? Si la gente estaba loca antes de entrar, imaginate si les dábamos la vuelta en su estadio. ¡Me matan! No voy a jugar en una cancha donde puedo morir", declaró contundentemente el capitán de Boca Juniors.