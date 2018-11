Conmebol amenazó a Boca Juniors con echarlo 10 años si no se presentaba a la final con River

Tal es el caso del Preparador Físico de Boca Juniors quien comentó que, tras el incidente violento contra el camión xeneize donde resultaron lesionados al menos cuatro futbolistas, directivos de Conmebol amenazaron que si no se presentaban al campo, les podía caer una suspensión de 10 años sin participar en un torneo sudamericano.

"Me dijeron: 'si Boca no se presenta, son 10 años de suspensión para el club' ", contó Jorge Valdecantos.

"Lo que pasó en el micro fue una locura porque no fue una tragedia. Por suerte, agarraron el volante después de que el chofer sea agredido ".

Finalmente, en declaraciones a Radio de Verdad en Argentina, Valdecantos declaró que espera que la final entre River y Boca se dispute en territorio argentino y no en algún otro país , tema que analiza la Conmebol con la finalidad de evitar un nuevo choque entre aficionados de ambos clubes.

"Creo que la Conmebol debería ajustarse al reglamento. No me parece sensato jugarlo en otro país, es un problema nuestro... no lo llevemos a otro lugar".