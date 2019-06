Gabriel Jesus aceptó que se quitó una espina al haber hecho el gol decisivo ante Paraguay

Durante el juego ante Perú de la ronda de grupos, Gabriel Jesús falló un penal que le dejó 'una espinita' clavada, la cual se quitó al darle a Brasi l el pase a la Semifinal tras marcar desde los once pasos el tiro decisivo ante Paraguay.

El jugador del Manchester City aceptó que salió de aquel encuentro con una profunda tristeza, pero que eso le dio la fuerza para no perder la oportunidad de redimirse.

"No pude hacer gol de penalti en el juego anterior. Salí enojado y triste a la vez, estaba furioso conmigo mismo porque no disparé como yo sé, la ansiedad me atrapó. Hoy, cuando Clebinho (Auxiliar de Tite) vino, le dije que iba a tirar, sentía confianza y tirando a mi manera yo iba a marcar " comentó el delantero.