Chicharito Hernández se confiesa: “Yo busqué salir del West Ham”

Javier ‘Chicharito’ Hernández se confesó y contó la situación que vivió con el West Ham en el pasado mercado de invierno en Europa.

En una entrevista con Radio Marca Claro, el delantero dijo lo siguiente: "Yo busqué salir, no porque no quisiera estar en el West Ham, sino porque yo quería minutos, porque hay una puerta muy grande que se llama el Mundial de Rusia y quiero ganarme mi lugar".

Chicharito, que suma seis goles en la Premier League con los ‘Hammers’, añadió al mismo medio que a pesar de toda la incertidumbre y que no eran momentos tan positivos”, él “estaba siendo lo más profesional para esta institución".



"El resultado fue que me quedé y que no me dejaron salir, aquí estoy dándolo todo como se vio en el partido pasado", concluyó el mexicano.

Hernández también habló de su relación con el entrenador David Moyes, con quien se rumoró que hubo problemas.

"Nos llevamos bien, nunca ha habido nada, ningún problema personal, nunca hemos tenido roces, ni esos momentos negativos, no hemos tenido nada, esa pregunta no sé a qué va”, dijo.

“Habrá personas con las que me lleve mejor que con otras, pero eso no quiere decir que sean mis enemigos, la verdad que la situación (con Moyes) está bien" puntualizó sobre el tema.