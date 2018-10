Chelsea organizaría visitas a Auschwitz para aficionados antisemitas

El Chelsea estaría estudiando la posibilidad de organizar visitas al campo de concentración de Auschwitz en Polonia para aficionados acusados de antisemitismo , según explicó el presidente de la entidad londinense, Bruce Buck, en una entrevista con The Sun.

Ante estos incidentes, el club londinense puso en marcha en enero de este año una campaña, bajo el nombre de 'Say no to antisemitism', para luchar contra el antisemitismo en el fútbol, con el objetivo de concienciar a la gente de los peligros y consecuencias de que este pensamiento se extienda.