Catorce días en las profundidades: los niños futbolistas y su entrenador no pierden la esperanza

El espíritu aventurero inherente a la niñez terminó siendo el peor enemigo de 12 futbolistas y su entrenador. Los niños, de entre 11 y 16 años, jamás imaginaron que su exploración de una cueva provocaría la movilización de cuerpos de rescate tras no poder encontrar el camino de vuelta. Han pasado 14 días desde aquella ingenua y desafortunada decisión, y el panorama no luce muy esperanzador.

Todo comenzó el sábado 23 de junio cuando los 12 jovencitos y su entrenador decidieron explorar las entrañas de la cueva Tham Luang Nang Non, al norte de Tailandia. De nor ser por las bicicletas que dejaron estacionadas en la entrada, nadie habría sabido de su paradero. Al menos no durante las primeras horas de su desaparción.