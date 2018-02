Carlos Vela: "Prefiero mil veces ver un partido de NBA que uno de fútbol"

El jugador de LAFC no se perdió las actividades en el día previo al Juego de Estrellas de la NBA.

Carlos Vela estuvo presente en los eventos que se realizaron previos al Juego de Estrellas de la NBA en el Staples Center de Los Ángeles, en el que una vez más dejó claro que la pasión que lo conecta con el baloncesto es superior a la del fútbol, deporte que practica profesionalmente.

Vela, jugador de la nueva franquicia de la MLS, Los Angeles Futbol Club no escatimó en reconocer la admiración por la disciplina de los gigantes.

“Yo prefiero mil veces ver un partido de NBA que uno de fútbol. Aparte de poder hacer el trabajo que me gusta que es jugar fútbol, también puedo disfrutar de mi hobbie”, dijo a su llegada para disfrutar de las actividades sabatinas de la NBA.



Lebron y Curry los favoritos de los fans en el NBA All Star Game

En cuanto a su jugador favorito, el delantero señaló: “Soy mucho de LeBron, y donde va él, es el equipo a seguir. Ahorita que estoy en Los Angeles pues le tengo que ir a los Lakers”.

En sus inicios como deportista practicó ambas disciplinas. “Desde chitito jugaba en Cancún. Jugué varios torneos y llegó una edad que me dijeron jugar fútbol o baloncesto y tuve que decidir”.

Para el exjugador de la Real Sociedad de España, prefiere ver un partido de NBA “mil veces antes, puedo ver cuatro partidos de básquetbol, por uno de fútbol y a los 10 minutos le cambio”, sentenció.



Donovan Mitchel es el rey de las clavadas en la NBA Donovan Mitchell, jugador del Utah Jazz, se convirtió en campeón del concurso de clavadas al vencer a Nance Jr. por 98-96.

Al ser consultado de quién es el Vela de la NBA, indicó que “es complicado, es difícil. No hay nadie tan malo como yo”, soltó entre risas.

Vela es más de seguir a jugadores que a equipos, sus íconos han sido Michael Jordan y LeBron James.

“ El mejor es Michael Jordan, no hay persona que no diga que es el que le inspiró a que le gustara el básquetbol, siempre he sido de Jordan. Al retirarse pues buscas un sustituto y ahí entra LeBron”, comentó sin titubear.



Finalmente, Carlos Vela contó que su mejor recuerdo en la NBA se remonta a una visita a Miami en la que pudo asistir una final de conferencia en Rose contra LeBron que le impresionó.