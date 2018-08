Salcedo y Fabián son despedazados por el Bayern Múnich en la Supercopa de Alemania

El resto del partido se centró en un cúmulo de oportunidades para el Múnich, a través de disparos de Müller, Robben y Kimmich que pasaron muy cerca de la portería rival. Se dedicaron a consentir, a no humillar al Eintracht, ya que de lo contrario habría sido un marcador de escándalo. Todavía Coman entró, como en el patio de su casa, a empujar el balón para ampliar el marcador al 62’.

Un minuto más tarde, Marco Fabián salió de la cancha totalmente inédito, no pesó, no generó, no disparó de media distancia, mientras que Salcedo nada pudo hacer para contener los goles bávaros, su asignación de marca era otra en cada jugada. Todavía, al 85’, Thiago redondeó la manita con un disparo a quemarropa. En fin, mal inicio para los mexicanos que militan en Alemania, con una goleada que será difícil sacudirse.