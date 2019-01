Análisis: Christian Pulisic, una inversión donde nadie pierde

Independientemente de si Pulisic se convierte en figura de la escuadra dirigida por el italiano Maurizio Sarri o no, el primer ganador, pero no el único, ha sido el club vendedor: Borussia Dortmund de Alemania. Apenas ayer el valor de sus acciones en la bolsa de Frankfurt subió casi seis puntos porcentuales tras la venta de Pulisic por 73 millones de dólares.



"¿Entonces el Chelsea pagó un sobreprecio por Pulisic?," se pregunta un artículo del The Wall Street Journal. La respuesta es negativa, puesto que si Chelsea no lo hubiera firmado, entonces Liverpool o Arsenal lo hubieran hecho: Pulisic ahora es un activo de toda la Premier League, y no de un solo club.