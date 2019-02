Sobreviviente al incendio de Flamengo reveló cómo inició

Tras lo sucedido, Felipe Cardoso , uno de los 26 jugadores que se encontraban en las instalaciones del Nido do Urubu reveló que fue un desperfecto eléctrico el que ocasionó la tragedia en Río de Janeiro.

En entrevista para Coluna do Flamengo, el joven de 16 declaró que "el aire acondicionado empezó a incendiarse" en su habitación, "por poco no estaría más vivo" por lo que salió corriendo, aunque no pudo ayudar a sus compañeros.