Dani Alves: “A Neymar hay que cuidarlo más y juzgarlo menos”

“Creo que se están enfocando demasiado en un jugador, en su comportamiento, creo que deberían pensar otras cosas que han sucedido en el Mundial con comportamientos diferentes a eso. Es una manera que él tiene de esquivar los intentos de golpearle y la gente está yendo al extremo y no a lo que genera todo eso, pero pienso que no van a cambiar la grandeza que tiene Ney, es una inspiración para muchos niños, quieren ser como él en muchos aspectos y están siendo demasiado duros con él.

“Hay que intentar cuidar las estrellas del fútbol, la gente que da un brillo diferente más que enfocarse en machacar, deberían cuidarlo mucho más, las personas no conocen a Ney, no saben la historia de Ney, no saben de dónde viene, pero juzgan porque es lo más fácil”, sentenció Alves.