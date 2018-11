"Te regalaron, Gringo": el chofer de Boca Juniors sospecha negligencia de las autoridades

"Eso no lo vio nadie y eso no lo dice nadie" confesó el conductor del omnibús de Boca Juniors, Darío Rubén Álvarez, sobre la ausencia de las vallas protectoras que suelen colocarse en las proximidades del Estadio Antonio Vespucio Liberti.

Conocido por el apodo de "El Gringo", Álvarez detalló que "en los partidos anteriores había las maderas esas altas de punta a punta desde la Avenida Lidoro Quinteros hasta el estadio. Ahora no las pusieron" .

Para Álvarez, es un misterio que un partido con graves antecedentes de tensión máxima no haya contado con el perímetro de seguridad de otras ocasiones, cuando se evita el contacto directo entre hinchas y vehículos en el traslado de jugadores.

"Viste, uno se pone a pensar y vos decís y mis compañeros conductores, que saben cómo es el tema, me dicen 'Che, me parece que estabas regalado, me parece que te regalaron, Gringo, porque entraste ahí y te dejaron solo'."