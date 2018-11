Invocando el caso Paolo Guerrero, River Plate vencerá a Boca Juniors en la mesa

El 15 de mayo del 2015, el superclásico argentino por octavos de final de Copa Libertadores fue abandonado cuando futbolistas de River Plate fueron atacados con gas lacrimógeno por hinchas de Boca . Tan solo once días después, en Zúrich, Suiza, dos presidentes de la Conmebol , Nicolás Leoz y Eugenio Figueredo, fueron arrestados a pedido de la justicia estadounidense bajo cargos de asociación delictuosa.

Esto último se conoció como el escándalo del "FIFAGate" , por el cual se documentó que dirigentes del fútbol violaban las leyes de sus respectivos países al amparo de las leyes de la FIFA. Aunque el delito de soborno no estuviera penalmente tipificado en, digamos, Brasil o Argentina, este sí lo está en Estados Unidos y (al haber utilizado bancos estadounidenses para lavar dinero) estos personajes violaron las leyes de este país.

Esto quiere decir que derechos tales como los de la seguridad pública y del trabajo no pueden ser sancionados por organismos deportivos cuando estos son materia de derecho. A inicios de este 2018, el futbolista peruano Paolo Guerrero logró ampararse de una sanción por dopaje por parte de FIFA y del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) recurriendo a los tribunales civiles de Suiza. De este modo logró jugar el mundial de Rusia 2018.

Ahora que la dirigencia de Boca Juniors planea ganar la Libertadores sobre la mesa , valiéndose del inciso dos del artículo ocho de la Conmebol ("Las Asociaciones Miembro y clubes son responsables de la seguridad y del orden tanto en el interior como en las inmediaciones del estadio..."), River puede argumentar que garantizar la seguridad y el orden no es competencia de River en tanto asociación civil, sino de las autoridades legalmente constituidas de la República Argentina. Es decir, el estadio de River se halla localizado sobre territorio soberano argentino, y no sobre territorio de la FIFA o de la Conmebol.

Esto no quiere decir que ciertos miembros de la dirigencia de River no puedan ser hallados responsables de actos de negligencia o corrupción (justo como en 2015 pasó con Figueredo y Leoz), sino que el resultado deportivo de una final no puede ser determinado por una situación de violencia cuya sanción le compete al gobierno argentino.