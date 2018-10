¡Bara-bara! Héctor Herrera vale 23 mdd, pero al Porto le urge venderlo a la Roma a mitad de precio

Cabe recordar que Héctor le pedía 6.9 millones de dólares de salario a los Dragones para renovar, pero el club no accedió, no puede darse el lujo de pagar esa cantidad, por ello prefiere venderlo a mitad de precio, más allá de que un porcentaje de esa transferencia todavía le pueda tocar al Pachuca. Pero mejor de algo a nada, así que si no hay una batalla a billetazos entre todos los clubes interesados, el mexicano terminaría jugando con la Loba.