¿Balón de Oro o Ego de Oro? Cristiano ahora se autoproclama "el mejor jugador de la historia"

El portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, que ganó su quinto Balón de Oro, a firmó que se considera "el mejor jugador de la historia" y que no ve ningún rival mejor que él.

"Soy el mejor jugador de la historia, en los buenos y en los malos momentos. Respeto las preferencias de todo el mundo, pero no veo a nadie mejor que yo", afirmó el futbolista en una entrevista en el especial del Balón de Oro publicado por "France Football", organizadora del trofeo.



Ronaldo ganó su quinto galardón con 946 puntos, una de las victorias más claras, casi el 90 % de los votos posibles, con 133 de los 176 miembros del jurado situándole en el primer peldaño, Messi, que firmó su quinto segundo puesto y su undécimo podium, logró 670 puntos, mientras que Neymar, tercero por segunda vez, se hizo con 361 puntos.

En la entrevista el futbolista afirmó que es el jugador que más recompensas individuales ha ganado, más allá del Balón de Oro.



"Eso quiere decir algo y no es solo el trabajo que hago en el gimnasio, como piensan algunos, es un conjunto de cosas", afirmó.

"Ningún futbolista hace las cosas de las que yo soy capaz. Y yo hago cosas que los otros no pueden hacer. No hay ningún jugador más completo que yo", afirmó.

Destacó que juega con las dos piernas, que es rápido, potente, bueno en el juego de cabeza, que marca goles y que da asistencias.



"La gente puede preferir a Messi o a Neymar, pero nadie es más completo que yo", insistió.

Sobre la rivalidad con el argentino del Barcelona, Ronaldo aseguró que le motivó para seguir peleando.



"Gané el Balón de Oro antes que Messi. Luego me superó con cuatro consecutivos. En ese momento estaba triste y enfadado. Iba a las ceremonias de entrega pero no ganaba nunca. En un momento estaba incluso desmotivado", confesó.

Aseguró que no perdió la paciencia y que, poco a poco, las cosas fueron cambiando y que eso es lo que le incita a "seguir luchando sin pensar en la edad".

Ronaldo indicó que espera ganar otros trofeos y aseguró que estos premios le motivan para seguir trabajando duro.



"Si te destrozas trabajando todo el año y al final no consigues nada, eso crea frustración. Pero tengo la suerte de que siempre gano algo al final de temporada y eso me da motivación para seguir trabajando para ganar", indicó.

Para el premio de 2018, Ronaldo confesó que el Mundial será muy importante y, por tanto, es más complicado adelantar quién puede ganarlo.

El futbolista reconoció estar pasando un momento malo en su juego, pero pidió a los aficionados confianza y que no valoren las cosas en el corto plazo.

"La adversidad hace que trabajes más (...) La amnesia (de los aficionados) me molesta. El fútbol está hecho de ciclos. Cuando las cosas no van bien los aficionados tienen que ayudarnos. Hemos ganado tres Ligas de Campeones de cuatro, no es algo tan sencillo. Hay momentos en los que las cosas no salen tan bien, que das al palo, que el portero para tu disparo,... Pero pido a la gente que tenga confianza", indicó.