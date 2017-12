Atlas se refuerza con Ángelo Henríquez, que se incorporará después de Navidad

Los Zorros siguen apuntalándose de cara al Clausura 2018, luego de que la directiva llegó a un acuerdo para contar con los servicios del delantero chileno Ángelo Henríquez.

Henríquez, quien también es seleccionado andino, jugó el torneo pasado con el GNK Dinamo Zagreb de la liga croata en donde estuvo tres temporadas.

El artillero dio el salto al viejo continente apenas a sus 17 años, cuando fue adquirido por el Manchester United, club que lo prestó al Wigan Athletic, para luego cederlo al Zaragoza de España para luego llegar al Dinamo.



El jugador de 23 años tiene todo el proceso de selecciones menores con Chile, pasando por la Sub 15, Sub 17, Sub 20 y la mayor, disputando la Copa América 2015, así como los juegos eliminatorios rumbo a Rusia 2018.

Con la llegada de Henríquez, Atlas sumó su tercer refuerzo, luego de que ya entrenan con el equipo el volante ofensivo Alexi Gómez y el portero Christopher Toselli.



Otra buena noticia para los Zorros es que hoy su capitán, Rafael Márquez, entrenó con balón, después de varias semanas inactivo por el desgarre que sufrió en el partido de vuelta de los Cuartos de Final en Monterrey.