¡Atención Real Madrid! PSG le quita etiqueta de ‘intransferible’ a Neymar

Lo anterior, de acuerdo a información divulgada a través del portal Mundo Deportivo, que afirma el único elemento por el que el PSG no estaría dispuesto a negociar en estos momentos es por su joya, el campeón del mundo de 19 años, Kylian Mbappé. Así que la puerta está más que vierta para que el Real Madrid entre a la puja por un jugador que considera con todos los blasones para considerarse ‘galáctico’.

Sin embargo, la operación no será nada sencilla, ya que la oferta de Florentino Pérez tendría que sobrepasar los 222 millones de euros que el PSG pagó apenas el año pasado por los servicios de Neymar. De acuerdo al diario, el nuevo técnico blanco, Julen Lopetegui, no considera una necesidad fichar al delantero; sin embargo, para el presidente Florentino la perspectiva es diferente, ya que quiere un fichaje de renombre mundial ante la salida de Cristiano Ronaldo.

Lo único que no le agrada al entorno del jugador es que el proyecto de Lopetegui va comenzando y todavía no se tienen claros sus alcances, por lo que su contratación no puede darse como un hecho.